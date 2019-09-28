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Artvin Valisi Doruk: “Yaşanan yağışlar sonrası hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 23:02 | Son Güncelleme

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde heyelan ve su baskını olayları sonrasında hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirterek "Sahada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için toplam 99 personel görev yapmıştır.

Artvin Valisi Doruk: “Yaşanan yağışlar sonrası hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır”

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde heyelan ve su baskını olayları sonrasında hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirterek "Sahada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için toplam 99 personel görev yapmıştır. Ölü ve yaralı bulunmamaktadır." dedi.

Artvin’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi tarafından durum değerlendirme toplantısı yapıldı. Borçka Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantının ardından Vali Doruk, yazılı basın açıklaması yaptı. Doruk, açıklamasında kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren aşırı yağış nedeniyle saatte metrekareye 150 kilogram yağış düşmesi sonucu Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçe merkezleri ve muhtelif köylerinde heyelan ve su baskını olayları meydana geldiği ve en çok Borçka ilçesinin etkilendiğini kaydetti. Borçka ilçesinde su baskını sonucu binada mahsur kalan 14 vatandaşın güvenli bir şekilde AFAD ve AKUT ekipleri tarafından tahliye edildiğini kaydeden Vali Doruk, şunları söyledi:

“Sahada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için toplam 99 personel görev yapmıştır. Ölü ve yaralı bulunmamaktadır. Şehirlerarası karayolu kontrollü bir şekilde trafiğe açılmıştır. Kısmen kapanan köy yolları bulunmakta olup, yolların açılma çalışmaları devam etmektedir. Toplam 19 iş makinesi ve 25 personelce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Enerji ve Haberleşme sıkıntısı yaşanmamaktadır. Borçka ve Hopa ilçemizde kısmen içme suyu sıkıntısı yaşanmaktadır. Erzurum Kızılay Bölge Afet Yönetim Merkezi’nden içme suyu talep edilmiştir. Yapılan ilk incelemelere göre bu saat itibariyle Borçka ilçemizde 5 bina 4 iş yerinin, Hopa ilçesinde de 3 binanın hasar gördüğü tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir."

Açıklamada, "Meteoroloji Müdürlüğünden yağışın saat 18.00 dan sonra azalarak son bulacağı bilgisi alınmıştır. İl Valisi başkanlığında Borçka’da oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nden ve sahada görevli personel tarafından sahadaki tüm gelişmeleri anlık olarak takip edildiği ve gelişen durumlara göre gerekli tedbirlerin alındığı, müdahale için her kurumdan personel ve iş makinesinin hazır bekletildiği, gelişmeler takip edilip anlık bilgi verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Artvin Valisi Doruk: “Yaşanan yağışlar sonrası hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır”

Artvin Valisi Doruk: “Yaşanan yağışlar sonrası hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır”

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