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  4. Artvin ve Rize'de 'sel' nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı

Artvin ve Rize'de 'sel' nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı

22.07.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle 3 bin 45 abonenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Artvin ve Rize'de 'sel' nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Artvin ve Rize'de meydana gelen sel felaketinin ardından 56 trafo hasar nedeniyle, 67 trafo can ve mal güvenliği önlemleri için devreden çıkarılmıştır. Sel nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kalmıştır. 9 bin 650 abonenin enerjileri güvenlik önlemleri kapsamında kesilmiştir" denildi.

Bölgede hasar tespit ve onarım çalışmalarının devam ettiği, bölgenin bir an önce enerjiye kavuşturulması için ekiplerin sahada olduğu belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Artvin Rize
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