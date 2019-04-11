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Artvin Yusufeli'nde seçimlerin yenilenmesi kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 17:33 | Son Güncelleme

CHP'nin Belediye Başkan Adayı Barış Demirci: - "Bir zafer elde etmiş değiliz, yeni bir sayfa açtık"

ARTVİN (AA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği Artvin'in Yusufeli ilçesinde, CHP'nin adayı Barış Demirci, "Bir zafer elde etmiş değiliz, yeni bir sayfa açtık." dedi.

Demirci, CHP İlçe binası önünde İl Başkanı Ahmet Biber ve partililerle yaptığı basın açıklamasında, seçim sonrası zorlu bir süreç geçirdiklerini ifade ederek, bu sürece destek verenlere teşekkür etti.

İYİ Parti ile kurulan ittifak kapsamında, CHP'nin adayı olarak herkesi, Yusufeli menfaatleri çatısı altında toplanmaya davet ettiğini belirten Demirci, "İnsanlar bize güvendi, inandı. Almış olduğumuz netice, bu güvenin neticesidir." diye konuştu.

Demirci, seçim sonrası bilgi kirliği oluştuğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Seçim akşamı bizler 2 saat, seçimi kazandık diye sevindik. AK Parti ekibi de seçimi kaybetti diye üzüldü. Islak imzalar geldiğinde aradaki farkın AK Parti lehine 3 olduğunu gördük. Seçim kuruluna 4 oy pusulasının kaybolduğu itirazlarımızı yaptık. İlçe Seçim Kurulu reddetti. İl Seçim Kurulu reddetti. Yüksel Seçim Kurulu da 'Kayıp pusulaların seçmenin cebinde götürülmesi ihtimali de muhtemeldir' diyerek reddetti. Bizler bu kararları haklı bulmuyoruz. Nasıl ki seçmenin cebinde götürme ihtimali var, kaybolma ihtimali de var."

Devamındaki süreçte İl Seçim Kurulunun iki zarfın usulsüz yakıldığını tespit ettiğini ve bu durumun Yüksek Seçim Kurulunca da onaylandığını belirten Demirci, "YSK dedi ki 'Bu iki adet zarfın usulsüz yakıldığı sabittir.' Dolayısıyla bir adet daha usulsüzlüğün tespiti halinde seçimlerin yenilenmesine gidileceği açıktır. Son olarak Yusufeli'nde, Türk Medeni Kanunu'nun 405. maddesi kapsamında kısıtlı olan mahkeme tarafından kesinleştirilmiş 2 kısıtlıya oy kullandırıldığının tespiti ile yapmış olduğumuz müracaat YSK tarafından kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Demirci, seçimlerin 2 Haziran'da yenileceğini anımsatarak, "Bir zafer elde etmiş değiliz, yeni bir sayfa açtık. Yusufeli'nin bize gösterdiği teveccühün, ciddi anlamda savunmasını yaptık. 10 gündür bu süreci takip ettik ve geldiğimiz noktada 2 Haziran'da yeniden seçimler yapılacak. Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Davamız Yusufeli. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Elini sıkmadığımız, kapısını açmadığımız kimse kalmayacak." dedi.

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