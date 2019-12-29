Artvin zengin yaban hayatıyla bilim insanlarını cezbediyor

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıldır bölgede yaban hayatı ve böcekler konusunda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

- "Yükselti hem bitki hem de hayvan çeşitliliğini zengin kılıyor"

Memeli türlerden bozayı, vaşak, çakal, tilki, kurt, yaban domuzu, karaca, yaban keçisi, porsuk, sansar, tavşan, kirpi ve sincap gibi hayvanların görüntülendiği fotokapanlar sayesinde kaçak avcılıkla etkin şekilde mücadele ediliyor.

"Doğu Karadeniz'in incisi" Artvin, 3 bin 500 metreyi aşan dağları, doruklarındaki krater gölleri, zümrüt yeşili ormanları, berrak sularla beslenen şelaleleri ve bitki çeşitliliğinin yanı sıra zorlu doğa koşullarının koruduğu zengin yaban hayatıyla adından söz ettiriyor.

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Doğal güzellikleri, kendine özgü kültürü ve tarihi yapılarıyla Türkiye'nin "saklı cenneti" Artvin, yaban hayatı zenginliği ile de dikkati çekiyor.

Artvin'in bozulmamış doğasının yaban hayatı açısından çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Göktürk, "Artvin oldukça zengin popülasyon çeşitliliğine ve yoğunluğuna, hatta Avrupa'daki ülkelerin bazılarından daha fazla miktarda hayvan çeşitliliğine sahip." dedi.

Göktürk, Türkiye geneli ile kıyaslandığında 160 tür memeli hayvan grubunun yaklaşık 62 türünün bu coğrafyada yaşadığını anlatarak, "Bunun yanı sıra Türkiye'deki 426 kuş türünün 180'inden fazlası Artvin göç yolunu kullanıyor, 80'e yakını da yine şehrimizde konaklıyor. Yani yaklaşık 226 kuş türü şu anda Artvin'de var." diye konuştu.

Türkiye'nin iki yaşamlılar ve sürüngenler grubunda 120'ye yakın tür çeşitliliğine sahip olduğunu anımsatan Göktürk, bunun da 35'inin Artvin'de tespit edildiğine dikkati çekti.

Göktürk, omurgasız hayvan türlerinde ise bölgenin bine yakın böcek türüne ev sahipliği yaptığının altını çizerek, bunların 246'sını kelebek türlerinin oluşturduğunu söyledi.

Artvin'in başlı başına bir doğa harikası olduğuna işaret eden Göktürk, şöyle devam etti: