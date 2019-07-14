Artvin'de 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ziyaret

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri Emniyet Müdürü Dursun Acar ve Özel Harekat Polisi Erol İnce'nin ailelerine ziyarette bulunuldu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve beraberindekiler ilk olarak Küplüce köyünde, Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın kabrini ziyaret etti. Vali Doruk burada şehidin babası Nebi Acar, annesi Fatma Acar, eşi Özgül Acar ve 6 yaşındaki kızı Elif Naz ile şehit Dursun Acar'ın kabrine çelenk ve karanfil bıraktı. Daha sonra kabir başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kabir ziyaretinin ardından şehidini köydeki babaevine giden Doruk, burada şehidin ailesi ile bir süre sohbet ederek acılarını paylaştı.

Vali Doruk ve diğer ilgililer burada şehit Acar anısına ailesi tarafından yaptırılan içinde 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait fotoğraf ve yazılarla şehidin bazı şahsi eşyaları ve fotoğraflarının sergilendiği özel odayı gezdiler.

Burada şehit anısına hazırlanan şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazan Vali Doruk, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde şehit düşen Acar ve tüm şehitleri darbe girişiminin üçüncü yılında rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.