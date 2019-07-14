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Artvin'de 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:44 | Son Güncelleme

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 15 Temmuz şehitleri Emniyet Müdürü Dursun Acar ve Özel Harekat Polisi Erol İnce'nin aileleri ziyaret edildi

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri Emniyet Müdürü Dursun Acar ve Özel Harekat Polisi Erol İnce'nin ailelerine ziyarette bulunuldu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve beraberindekiler ilk olarak Küplüce köyünde, Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın kabrini ziyaret etti. Vali Doruk burada şehidin babası Nebi Acar, annesi Fatma Acar, eşi Özgül Acar ve 6 yaşındaki kızı Elif Naz ile şehit Dursun Acar'ın kabrine çelenk ve karanfil bıraktı. Daha sonra kabir başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kabir ziyaretinin ardından şehidini köydeki babaevine giden Doruk, burada şehidin ailesi ile bir süre sohbet ederek acılarını paylaştı.

Vali Doruk ve diğer ilgililer burada şehit Acar anısına ailesi tarafından yaptırılan içinde 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait fotoğraf ve yazılarla şehidin bazı şahsi eşyaları ve fotoğraflarının sergilendiği özel odayı gezdiler.

Burada şehit anısına hazırlanan şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazan Vali Doruk, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde şehit düşen Acar ve tüm şehitleri darbe girişiminin üçüncü yılında rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Bu milletin kendini arkadan vuran vatan hainlerini asla unutmayarak gerekeni yapacağını belirten Vali Doruk, "Bugün nefes alıyorsak, milletçe yaşadığımız vatanımız varsa, minarelerimizden ezanlar ve selalar veriliyorsa şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu millet şehit ve gazilerimizi asla unutmayacaktır. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum." dedi.

Doruk, şehidin annesi Fatma Acar'a Türk bayrağı işlemeli tablo ve çiçek takdim etti.

Vali Doruk, ardından ilçedeki Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan şehit Özel Harekat Polisi Erol İnce'nin annesi Gülşan İnce'yi de evinde ziyaret etti.

Şehit annesi İnce ile bir süre sohbet ederek acılarına ortak olan Doruk, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduklarını söyledi.

Şehit İnce ve tüm şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından Doruk, şehidin annesi Gülşan İnce'ye, Türk bayrağı işlemeli tablo ve çiçek takdim etti.

Ziyarete, Kaymakam Eyüp Kaykaç, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şendoğan, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Rıza Güney, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Artvin Muhtar Dernek Başkanı Hasan Cin, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Naim Günal, bazı daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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15 Temmuz Artvin şehit Yusufeli

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