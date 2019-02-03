Artvin'de 2 katlı boş ev yandı

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, 2 katlı boş evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Şavşat'a bağlı Susuz köyünün Yukarı Mahallesi'nde bulunan, Tuncay Demirci'ye ait, 2 katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ihbarla gelen Şavşat Belediyesi'nin itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Evin yangın sırasında boş olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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