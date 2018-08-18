Artvin'de 2 milyon liralık modern hayvan pazarı

Adem GÜNGÖR/ARDANUÇ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde 2 milyon liraya Avrupa standartlarında hayvan pazarı kuruldu. 18 bin metrekarelik alana kurulu ve yaklaşık bin hayvan kapasiteli pazarda, güvenlik kamerası sistemi ile üreticilerin kalabilecekleri yatakhane de bulunuyor. Hijyen koşullarına önem verilen pazarda, barkod sistemi uygulanarak hayvan satışı yapılıyor. Ardanuç'ta, Ardahan- Kars- Artvin Kalkınma Ajansı (AKAK) tarafından hayvan pazarı projesi hazırlandı. Proje sonrası inşası tamamlanarak Ardanuç Belediyesi'ne devredilen ve belediye tarafından da işletilmesi için Artvin İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği'ne verilen tesis, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hizmete açıldı. İlçeye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Harmanlı köyünde 18 bin metrekare alan üzerine kurulan tesis, güvenlik kamerası sistemiyle donatıldı. Güvenlik görevlilerinin 24 saat nöbet tuttuğu ve kameralarla izlediği tesiste kent ve bölgenin yanı sıra Anadolu'nun farklı illerinden getirilen kurbanlıkların sahiplerinin kalabilecekleri yatakhane de kuruldu. Avrupa standartlarına uygun tasarlanan tesiste hijyen koşulları ve denetimine de büyük önem veriliyor. Pazara getirilen hayvanlar araçlarla birlikte özel bir bölmeden geçirilerek dezenfekte işlemine tabi tutuluyor, ardından kendileri için hazırlanmış bölgelere alınıyor. 300 küçükbaş ve 600 büyükbaş hayvanın bulunduğu pazarda satış işlemi de kayıt altına alınıyor. Besiciler, vatandaşlarca alınan kurbanlıkların bilgilerinin yer aldığı kartı, alandaki barkod sisteminde okutarak satışı sağlıyor. Kurban Bayramı sürecince hizmet verecek tesis, daha sonra haftanın belirli günlerinde bölgedeki hayvan üreticileri için de açık olacak. 'DAHA HİJYENİK TESİS' Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, kurulan tesisinin örnek olduğunu söyledi. Demir, "Hayvan pazarı bu yıl ilk misafirlerini konuk ediyor. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Artvin'in küçük ve büyükbaş hayvan varlığının yüzde 60'ı Ardanuç'ta üretiliyor. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlarımız gelip kurbanlıklarını buran temin ediyorlar. Daha hijyenik, daha temiz ve kaliteli biz hizmet veriyoruz. Avrupa fonlarıyla yapılan bir tesisi, belediyemize teslim edilince biz de Artvin İli Sığırcılar Birliği'ne verdik, işletmesini onlar yapıyor" dedi. 'HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ' Artvin İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Talip Işık ise vatandaşların kurbanlık alırken daha güvenilir olduğu için barkod sistemini kullandıklarını söyledi. Işık, "Bin baş kapasiteli hayvan pazarı şu anlık Kurban Bayramı için üreticilere açıldı. Daha sonra haftanın bir gün hayvan pazarı olarak işletilecek. Tesise gelen hayvanlar araçlarla birlikte hastalıklara karşı dezenfekte ediliyor. Tesiste yemekhane ve çay çorba içilebilmesi için kafeterya bölümü, mescit, üreticilerin yıkanabilmeleri için duş bölümleri, bay bayan tuvaletler, kalabilecekleri yatakhane düşünülmüş. Öte yandan, hayvan misafirhanesi, ot yem odalarının yanı sıra hastalıklı hayvan için karantina odaları mevcut. Vatandaşlar kurbanlık alırken daha güvenilir olması için barkod sistemi kullanıyoruz. Kurbanlık alan vatandaşlar aldıkları kurbanlıkların pasaportunu barkod sisteminde okutarak rahatlıkla kurbanlıklarını alabilirler. Avrupa standartlarından hazırlanan tesiste her şey düşünülmüş. Böyle bir tesise sahip olduğumuz için onurluyuz" diye konuştu. Geçen yıla oranla fiyatların hemen hemen aynı olduğuna dikkat çeken Işık, bu yılki bayram sezonunda satışların geçen yıla göre daha az olduğunu söyledi. Işık, besicinin özellikle ot ve yem fiyatlarının yüksek oluşundan yakındığını da sözlerine ekledi. Öte yandan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde pazara getirilen kurbanlıkların yüzde 60'ının satıldığı belirtildi. Pazarda, küçükbaş hayvanlar 800 ile 2 bin, büyükbaş ise 5 bin ile 15 bin lira arasında fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

