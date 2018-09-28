Artvin'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

ARTVİN (AA) - Artvin'de, yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ardanuç-Şavşat-Artvin karayolunun Ortaköy mevkisinde bir otobüs durduruldu.

Kontrollerde, üzerlerinde pasaport veya herhangi bir belge bulunmayan 18'i Pakistan, 10'u Afganistan uyruklu, 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan otobüs sürücüsü K.Y. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

