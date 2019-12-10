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Artvin’de 3 katlı binada çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 01:43 | Son Güncelleme

Artvin’de 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Artvin’de 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın saat 23.00 sıralarında Orta mahalle bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan önce dumanlar adından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

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