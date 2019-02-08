Artvin'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

ARTVİN (AA) - Artvin'de, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin-Erzurum kara yolu Taşlıca mevkisinde şüpheliler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 8'i Pakistan, 3'ü Bangladeş ve 27'si Afganistan uyrukluyu yakaladı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Öte yandan, düzensiz göçmenlere yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri gerekçesiyle kişi başına 3 bin 549 lira ceza uygulandı.

