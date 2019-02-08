Artvin’de 38 kaçak göçmen yakalandı

Artvin’de, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 38 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin-Erzurum karayolunun Taşlıca Kooperatifi mevkisinde, şüpheliler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 8’i Pakistan, 3’ü Bangladeş ve 27’si Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Öte yandan şahıslara yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri gerekçesiyle kişi başına 3 bin 549 lira para cezası olmak üzere toplam 134 bin 862 lira idare para cezası uygulandığı bildirildi.
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