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Artvin'de 4 hektarlık orman alanı yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 12:15 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Osmaniye köyündeki ormanlıkta, dün akşam, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Artvin'de 4 hektarlık orman alanı yandı

Adem GÜNGÖR/KEMALPAŞA (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Osmaniye köyündeki ormanlıkta, dün akşam, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı 4 hektarlık alan zarar gördü.
Osmaniye köyündeki ormanlıkta, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, belediye ve orman ekiplerine haber verdi. Yolu olmayan bölgeye yürüyerek, güçlükle ulaşan ekipler, kazma ve kürekler ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ekiplerin müdahalesi ve rüzgarın etkisini yitirmesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangında, 4 hektar çalılık ve ağaçlık zarar gördü.
Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergün Akçiçek, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, "Rüzgarın etkisiyle gece yangın büyüdü. Sabaha karşı rüzgarın durmasıyla yangın kendiliğinden azaldı. Şu anlık korkulacak bir durum yok" dedi.

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Artvin'de 4 hektarlık orman alanı yandıArtvin'de 4 hektarlık orman alanı yandıArtvin'de 4 hektarlık orman alanı yandıArtvin'de 4 hektarlık orman alanı yandı

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