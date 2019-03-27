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Artvin'de 660 sandıkta 136 bin 916 seçmen oy kullanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:21 | Son Güncelleme

Artvin'de 660 sandıkta 136 bin 916 seçmen oy kullanacak

ARTVİN (AA) - Artvin'de 31 Mart yerel seçimlerinde 136 bin 916 seçmen oy kullanacak.

660 sandığın kurulacağı Artvin'de il ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ile muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Artvinliler, il belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Artvin'de 136 bin 916 seçmen bulunuyor.

2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Artvin'deki seçmen sayısı 7 bin 820 arttı.
Artvin'de kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre artış gösterdi. 2014'teki yerel seçimlerde 656 sandık bulunurken, bu seçimlerde 660 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Artvin merkezde

Artvin’de en fazla seçmen il merkezinde bulunuyor. En çok sandık ise Yusufeli'nde kurulacak.
Artvin Merkez’de 24 bin 381 seçmen 110 sandıkta oy kullanacakken, Yusufeli'de ise 115 sandıkta 17 bin 86 seçmen oy verecek.

Artvin Merkez’den sonra 20 bin 697 seçmenle Borçka ikinci, 19 bin 122 seçmenle de Hopa üçüncü sırada yer alıyor.

Kurulacak sandık sayısının fazlalığı bakımdan da Yusufeli'nin ardından 110 sandıkla Artvin Merkez ikinci sırada, 91 sandıkla Şavşat üçüncü sırada yer alıyor.

23 sandık ve 5 bin 809 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Murgul'da olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Ardanuç 69 10 bin 276

Arhavi 70 16 bin 381

Artvin Merkez 110 24 bin 381

Borçka 80 20 bin 697

Hopa 72 19 bin 122

Kemalpaşa 30 7 bin 502

Murgul 23 5 bin 809

Şavşat 91 15 bin 662

Yusufeli 115 17 bin 86

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Anahtar Kelimeler:
31 mart seçimleri Artvin

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