Artvin'de 660 sandıkta 136 bin 916 seçmen oy kullanacak

ARTVİN (AA) - Artvin'de 31 Mart yerel seçimlerinde 136 bin 916 seçmen oy kullanacak.

660 sandığın kurulacağı Artvin'de il ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ile muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Artvinliler, il belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Artvin'de 136 bin 916 seçmen bulunuyor.

2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Artvin'deki seçmen sayısı 7 bin 820 arttı.

Artvin'de kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre artış gösterdi. 2014'teki yerel seçimlerde 656 sandık bulunurken, bu seçimlerde 660 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Artvin merkezde

Artvin’de en fazla seçmen il merkezinde bulunuyor. En çok sandık ise Yusufeli'nde kurulacak.

Artvin Merkez’de 24 bin 381 seçmen 110 sandıkta oy kullanacakken, Yusufeli'de ise 115 sandıkta 17 bin 86 seçmen oy verecek.