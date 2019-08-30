Artvin'de 836 sikke ele geçirildi

ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan otobüsteki yapılan aramada, bir yolcunun el çantasında, Roma ve Bizans dönemine ait sikke 836 sikke, yüzük ve kolye ucu ele geçirildi.

Arhavi Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü ve denetimleri sırasında otobüsü durdurdu. Yapılan aramada yolculardan M.P.'nin el çantasında gizlenmiş Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 santim çapında, üzerlerinde eski medeniyetlere ait figürler bulunan toplam 836 sikke, yüzük ve kolye ucu ele geçirildi. Sikkelere el konurken, M.P. ise gözaltına alındı.

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