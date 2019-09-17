Artvin’de Ahilik Haftası etkinlikleri

Artvin’de 32. "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Artvin Valiliği önünde düzenlenen törende Artvin İl Ticaret Müdürü Bilal Taş, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakkı Seyhan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Demirhan Elçin, esnaf ve zanaatkarların ahilik haftasını kutlayarak bol kazançlar diledi.

Elçin, “Ahilik anlayışı toplumda yaşayan fertleri bir birine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurulmasını sağlamaktır. Ahilik hiç bir yarım gözetmeden herkese eşit davranan bir anlayışın simgesidir” dedi.

Programda konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi Livane Mehteran Takımı bir gösteri sunarken, Artvin Belediyesi Öztürk Serengil Sahnesi Tiyatro Topluluğunca sembolik “şed kuşatma” merasimi sahnelendi.

Program Artvin’de yılın ahisi seçilen, Ata Atan’a Vali Yılmaz Doruk tarafından şed bağlaması ve plaketlerinin verilmesinin ardından yılın kalfası seçilen Nevin Çelik’e Başkan Demirhan Elçin tarafından, yılın çırağı seçilen Kübra Gür’e AÇÜ Rektörü Prof.Dr. Fahrettin Tilki tarafından plaket verilmesiyle sona erdi. Program sonunda vatandaşlara kavurma ve pilav ikramında bulunuldu.