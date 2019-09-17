ARTVİN (AA) - Artvin'de, "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Artvin Valiliği önündeki tören, İl Ticaret Müdürü Bilal Taş, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakkı Seyhan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Törende konuşan Vali Yılmaz Doruk, ahilik teşkilatının milletin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Ahilik teşkilatının, muhtevasındaki sürekli eğitim, çalışkanlık, kanaat, dürüstlük, hamd ve şükür gibi değerlere bağlı kalarak istikrarlı bir şekilde günümüze kadar ulaşmayı başardığını belirten Doruk, ahiliğin bir esnaf teşkilatlanması olmasının yanı sıra benimsediği ahlaki ve felsefi ilkelerle toplumda köklü dayanışma geleneğinin oluşmasına da büyük katkı sağladığına işaret etti.

Doruk, ahiliğin, aynı zamanda kendisiyle birlikte dünyanın ilk kadın teşkilatlanması olan Bacıyan-ı Rum yani Anadolu Kadınlar Birliğinin de oluşmasını sağladığını kaydetti.