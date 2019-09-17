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Artvin'de "Ahilik Haftası" kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:36 | Son Güncelleme

Etkinlikler kapsamında ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan temsili şet kuşatma töreni gerçekleştirildi

ARTVİN (AA) - Artvin'de, "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Artvin Valiliği önündeki tören, İl Ticaret Müdürü Bilal Taş, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakkı Seyhan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Törende konuşan Vali Yılmaz Doruk, ahilik teşkilatının milletin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Ahilik teşkilatının, muhtevasındaki sürekli eğitim, çalışkanlık, kanaat, dürüstlük, hamd ve şükür gibi değerlere bağlı kalarak istikrarlı bir şekilde günümüze kadar ulaşmayı başardığını belirten Doruk, ahiliğin bir esnaf teşkilatlanması olmasının yanı sıra benimsediği ahlaki ve felsefi ilkelerle toplumda köklü dayanışma geleneğinin oluşmasına da büyük katkı sağladığına işaret etti.

Doruk, ahiliğin, aynı zamanda kendisiyle birlikte dünyanın ilk kadın teşkilatlanması olan Bacıyan-ı Rum yani Anadolu Kadınlar Birliğinin de oluşmasını sağladığını kaydetti.

Belediye Başkanı Demirhan Elçin de Ahilik Haftasını kutladığını esnaf ve zanaatkarlara bol kazançlar dileyerek, ahiliğin hiçbir ayrım gözetmeden herkese eşit davranan bir anlayışın simgesi olduğunu vurguladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakkı Seyhan ise ahilik ruhuna uygun olarak öz sermayesi ve alın teriyle üretim yapan esnaf ve tüccarın ülke ekonomisinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi Livane Mehter Takımı gösteri sundu, Artvin Belediyesi Öztürk Serengil Sahnesi Tiyatro Topluluğu ise ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan temsili "şet kuşatma" merasimi sahneledi.

Artvin'de yılın ahisi seçilen Ata Atan, yılın kalfası seçilen Nevin Çelik ile yılın çırağı seçilen Kübra Gür'e plaketlerinin verildiği törende, vatandaşlara kavurma ve pilav ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahilik HAftası Artvin Vali Yılmaz Doruk

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