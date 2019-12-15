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Artvin'de ayı ile 3 yavrusu foto kapana takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 11:11 | Son Güncelleme

ARTVİN'de ayı ve 3 yavrusu, yaban hayvanlarını izlemek için kullanılan foto kapana takıldı.

ANKARA, (DHA)- ARTVİN'de ayı ve 3 yavrusu, yaban hayvanlarını izlemek için kullanılan foto kapana takıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) tabiata yerleştirdiği, önünden geçen canlıların hareketini algılayarak çok kısa bir süre içinde çekim yapabilme özelliğine sahip foto kapanlarla yaban hayatını kayıt altına aldığı bildirildi. Foto kapanlarla yaban hayatının takip edilmesinin Türkiye'nin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliği düşünüldüğünde, bu çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından yapılan envanter ve izleme çalışmaları bakımından önem taşıdığı kaydedilen açıklamada, "DKMP Genel Müdürlüğü'nün ülkemiz tabiatındaki çeşitli yerlere yerleştirdiği foto kapanlarla yaban hayatı hakkında pek çok bilgiye ulaşılabiliyor. Yerleştirilen foto kapanlar büyük memeli popülasyonlarının izlenmesi ve yaşadıkları çevreye etkilerinin araştırılması, insan-yaban hayvanı çatışmasının sebeplerinin tespiti ve çözüm yollarının araştırılması, türlerin belirli alanlarda varlık/yokluk durumlarının araştırılması, kaçak avcılık ve karayollarında yer alan önemli geçiş noktalarının yaban hayvanlarınca kullanılma sıklığının tespiti gibi hususlarda pek çok bilginin edinilmesinde kullanılıyor" denildi.
Açıklamada, geçtiğimiz günlerde Artvin'de foto kapana ayı ile 3 yavrusunun takıldığı belirtilerek, "Doğal ortamlarında birbiriyle oynayan yavrular ve onları korumaya çalışan anneye ait görüntü hem bölgenin yaban hayatı açısından önemini hem de biyolojik çeşitliliğimizin ne derece zengin olduğunu gözler önüne seriyor" ifadelerine yer verildi.

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