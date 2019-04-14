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Artvin'de boğa güreşi festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 17:33 | Son Güncelleme

Çeşitli kategorilerde 60 boğanın yarıştığı festivalde toplamda 40 bin lira para ödülü verildi

ARTVİN (AA) - Artvin'de sekizincisi düzenlenen "Berta ve Çevre Köyleri Boğa Güreşleri Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

İl merkezine bağlı Sakalar köyünde gerçekleştirilen güreşlerde, Artvin ve ilçelerinden gelen 60 boğa "deste", "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde arenaya çıktı.

Baş kategorisinde şampiyon olan boğa sahibinin 9 bin lirayla ödüllendirildiği güreşlerde toplamda ise 40 bin lira para ödülü verildi.

Artvin'de boğa güreşlerinin "Şampiyonlar Ligi" olarak adlandırılan "Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali Boğa Güreşleri"ne hazırlık mahiyeti taşıyan ve boğaların rakipleriyle arenada karşılaşma imkanı bulduğu festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Festivalin baş boğası, finalde Eyüp Topal'a ait "Bozo" isimli boğayı yenen Can - Acar Yılmaz kardeşlere ait "Ejder Paşa" olurken, deste kategorisinde Barış Koç'a ait "Aslan", ayak kategorisinde Süleyman Okur'a ait "Paşa", küçük orta kategorisinde Necat Koçay'a ait "Timuçin", büyük orta kategorisinde Kemal Yılmaz'a ait "Kanca" ve başaltı kategorisinde Murat Kayahan'a ait "Filinta" isimli boğalar birinci oldu.

Festival Komitesi Başkanı Ali Yeniçeri, boğa güreşleri geleneğinin Artvin ve yöresinde asırlar öncesine dayandığını hatırlattı.

Bu geleneği yaşatmak için festivali 8 yıldır aralıksız yaptıklarına işaret eden Yalçın, "Festivalde 6 kategoride 60 boğa yer alıyor. Her sene yaylaya çıkmadan önce boğaları barıştırıp yaylaya göndermek amacıyla boğaları güreştiriyoruz. Festivalimiz her yıl önceki yıldan daha güzel oluyor." dedi.

Yöre halkından 73 yaşındaki Huriye Kaya da festivalin güzel geçtiğini belirterek, "Eskiden ben de boğa beslerdim, güreştirirdim. Yaşlandığım için artık yapamıyorum ancak böyle festivallerde izliyorum." diye konuştu.

Festivali izleyen İsmail Yıldırım ise boğa güreşlerinin yörede asırlardır süre gelen bir etkinlik olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Günümüzde insanlar festivaller sayesinde bir araya geliyor. Amacımız halkımız arasındaki saygı, sevgi ve birlikteliği sürdürmek. Dostlarımızdan buralara gelerek bu güzellikleri yaşamalarını istiyoruz".

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Artvin Berta Boğa güreşleri festival

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