Artvin'de boğa güreşi festivali

ARTVİN (AA) - Artvin’de 12'incisi düzenlenen "Melo Boğa Güreşleri Festivali" renkli görüntülerle sona erdi.

İl merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Sarıbudak (Melo) köyünde, Sarıbudak Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğince düzenlenen festivalde mini boy, deste, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi.

Artvin ve ilçelerinden 82 boğanın arenaya çıktığı ve baş boğa sahibinin 18 bin lirayla ödüllendirildiği güreşlerde toplam 66 bin lira para ödülü dağıtıldı.

İki gün süren ve binlerce kişinin izlediği festivalin baş boğası finalde Okan Gültekin’e ait "Cerattepeli"yi yenen Aziz Yiğit'in "Küçük Enişte" isimli boğası oldu.

Güreşlerde başaltı kategorisinde Burhan Yılmaz'a ait boğa birinci olurken, büyük orta kategorisinde Yasin Balcı'nın, küçük orta kategorisinde Ebubekir Kanbur'un, ayak kategorisinde Celal Aydın'ın, deste kategorisinde Yaşar Hilmi Aslan'ın ve mini boy kategorisinde de Yusuf Akay'ın boğaları birincilik kazandı.

Boğa güreşlerinin tamamlanmasının ardından dereceye giren boğaların sahiplerine ödüllerinin verilmesiyle festival sona erdi.

Festivali Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ve çok sayıda vatandaş izledi.

