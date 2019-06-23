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Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

Bu yıl 39’uncusu düzenlenecek olan Kafkasör Festivali öncesi boğalar kampa girdi.

Bu yıl 39’uncusu düzenlenecek olan Kafkasör Festivali öncesi boğalar kampa girdi. 800 kilogram ağırlığındaki “Fırtına” isimli boğa, bakıcısı eşliğinde günde 8 kilometre koşup kızakla ağırlık çekiyor.
Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, 400 ile 800 kilogram ağırlığında olan boğaları büyük özenle bakıyor.
Kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri öncesi boğalarını güreşler hazırlayan boğa yetiştiricileri, kampa aldıkları boğalarına, sabah yürüyüşü ve koşu ile spor yaptırıyor. Pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor.
Bu yıl 27-30 Haziran tarihlerinde 39’incisi yapılacak Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali’nde "baş" kategorisinde yarışacak "Fırtına" adlı 800 kilogram ağırlığındaki boğa, sahibi Ferit Yılmaz ve antrenörü Yavuz Seçkin tarafından güreşlere hazır hale getiriliyor.
Nefes açmak için günde 8 kilometre koşan, güç elde etmek için ise kızak çeken boğanın sahibi oldukça iddialı. Boğa bakmanın oldukça zor olduğunu söyleyen “Fırtına” isimli boğanın sahibi Ferit Yılmaz, "Boğacılık sevgi işi çocuğa bakar gibi boğaya da bakıyoruz. Otunu yemini, suyunu saatinde vermeniz gerekir. Ailecek seviyoruz, eşim çocuklarda boğaları seviyor. Kafkasör festivaline piknik havasında gidiyoruz, boğamızı da götürüyoruz. Eğer derece alırsa mutlu oluyoruz. Alamaz ise üzülüyoruz ama yine de bakmaya devam ediyoruz” dedi.
20 senedir boğacılıkla uğraşan boğa bakıcısı Yavuz Seçkin ise "Güreşler öncesi nefesi, açılsın güçlensin diye spor yaptırıyoruz. 3 ay önce spora başlarız. İlk zamanları 3 kilometre ile başlıyoruz, festivale yakın 8 kilometre ile tamamlıyoruz. Arenada önemli püf noktaları var bunları bilmek gerek. Bu iş sevgi işi gönül işi, değeri biçilemez” diye konuştu.
800 kilogramlık “Fırtına” isimli boğadan korkmadan seven Dilara Seçkin,” Sevgi olduktan sonra hiçbir şey zor değil. Ona emek sevgi verdiğimiz için bize zarar vermez” dedi.

Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi

Artvin’de boğalar Kafkasör Festivali öncesi kampa girdi
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