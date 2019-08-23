Artvin'de Botanik Bahçesi kuruluyor

ARTVİN (AA) - Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) bünyesinde kurulacak "Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi"nde temel atma töreni düzenlendi. Kente 10 kilometre uzaklıktaki Salkımlı köyünde yer alan Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin toplantı salonunda gerçekleştirilen tören öncesinde bahçeye sembolik olarak bir fidan dikildi. AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, törende yaptığı konuşmada, 130 dönüme kurulacak botanik bahçesi projesini çok önemsediklerini belirterek, projenin finansmanını sağlayan Ali Nihat Gökyiğit Vakfı ile projeye destek veren kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür etti. Tilki, iş adamı Ali Nihat Gökyiğit ve başkanı olduğu vakfın sadece botanik bahçesine değil, kongre salonundan kütüphanesine, yayın teşvikinden öğrenci bursuna kadar birçok alanda üniversiteye destek olduğunu kaydederek, kendisine teşekkür etti. Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu ise Artvin'in Çoruh Nehri ve bu nehri besleyen çok sayıda dereye sahip olması nedeniyle sulak alanlar bakımından Türkiye'nin zengin illerinden birisi olduğunu söyledi.

Kafkasya kökenli bitkilerin en fazla yayılış gösterdiği ilin Artvin olduğuna işaret eden Eminağaoğlu, "Akdeniz kökenli bitkilerin lokal olarak yayılış gösterdiği, fıstık çamı topluluklarının bulunduğu bir ildir Artvin. Bu alan gen koruma alanıdır. Yani Artvin'de hem Karadeniz, hem karasal hem de Akdeniz kökenli bitkiler bir arada yaşama olanağı bulmaktadır." dedi. Prof. Dr. Eminağaoğlu, Artvin'in 2 bin 700 bitki çeşidiyle Türkiye'nin en zengin ili konumunda olduğuna dikkati çekerek, bu bitkilerin sadece 200'ünün Türkiye'ye özgü endemik türlerden olduğunu aktardı. Bu bitkilerin korunması gerektiğini, bunu da en iyi botanik bahçelerinde sağlayabileceklerini kaydeden Eminağaoğlu, bu nedenle Artvin'e botanik bahçesi kurulması fikrinden yola çıkarak Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesini kurduklarını ifade etti. - "Etnografik bahçe ve yöresel ev sokağı oluşturulacak" Özgür Eminağaoğlu, başlangıç olarak 2 bin civarında bitkinin botanik bahçesine dikileceğini belirterek, şunları söyledi: "Bini doğal, bini de egzotik gösterişli olacak şekilde 2 bin bitkinin yer alacağı bir botanik bahçesi planladık. Bitkilerin dikiminden sonra görsel değer taşıyana kadar geçen sürede alana çekicilik katacak uygulamaların olması fikrinden yola çıkarak, etnografik bahçe ve yöresel ev sokağı oluşturulacak."