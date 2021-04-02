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Artvin’de bu kez Ortaköy yanıyor...(2)

02.04.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de 14 gün önce Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde çıkan ve 60 evin kül olduğu yangının ardından bu kez yangın Artvin il merkezine bağlı Ortaköy (Berta) köyünde yangın çıktı.

Artvin’de 14 gün önce Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde çıkan ve 60 evin kül olduğu yangının ardından bu kez yangın Artvin il merkezine bağlı Ortaköy (Berta) köyünde yangın çıktı. Çıkan yangında şuana kadar 6 ev zarar görürken, yangın başka evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Artvin merkeze bağlı en eski yerleşim yerlerinden olan Ortaköy köyü Soylu mahallesinde bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile bitişikteki evlere sıçrarken şuana kadar yangında 6 ev zarar gördü. Yangının diğer evlere sıçramaması için Artvin, Şavşat ve Ardanuç Belediyeleri’ne bağlı İtfaiye ekipleri ile köylüler yoğun çaba harcarken, AFAD ve jandarma ekipleri de köyde yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Köylüler yangının hemen ardından ahırlarındaki hayvanları çıkartarak telef olmalarını önlerken, yangında şuana kadar bir can kaybı yaşanmadı. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

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