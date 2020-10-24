HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Artvin’de çam sakızı toplamak için ormana giden yaşlı adam ölü bulundu

Artvin’de çam sakızı toplamak için ormana giden yaşlı adam ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 14:00 | Son Güncelleme

Artvin’in Yusufeli ilçesinde çam sakızı toplamak için ormana giden ve kendinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yağcılar köyünde 2 gün önce çam sakızı toplamak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Muhittin Sönmez’i (80) bulmak için yakınları jandarmaya haber verdi.

Artvin’de çam sakızı toplamak için ormana giden yaşlı adam ölü bulundu

Artvin’in Yusufeli ilçesinde çam sakızı toplamak için ormana giden ve kendinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yağcılar köyünde 2 gün önce çam sakızı toplamak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Muhittin Sönmez’i (80) bulmak için yakınları jandarmaya haber verdi. Sönmez’i bulmak için AFAD ekiplerinin de katılımı ile çalışma başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu Sönmez’in cansız bedeni köye yakın ormanlık alanda AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Artvin’de çam sakızı toplamak için ormana giden yaşlı adam ölü bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattıKadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattı
Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklamasıBakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması
DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Yağışların azaldığı Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike
Yağışların azaldığı Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Ahmet Kural son haliyle hayranlarını şaşırttı
Ahmet Kural son haliyle hayranlarını şaşırttı
İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı
İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Diğer Haberler
Vaka sayısının arttığı Bursa’da vatandaşların rahat davranışları tedirgin etti
Vaka sayısının arttığı Bursa’da vatandaşların rahat davranışları tedirgin etti
Korkunç olay! Boşandığı eşini öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktı
Korkunç olay! Boşandığı eşini öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktı
Melek Aslan cinayetinde flaş gelişme! Azmettirici Orhan Vatansever gözaltına alındı
Melek Aslan cinayetinde azmettirici yakalandı
Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması
Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.