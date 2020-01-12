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  4. Artvin’de çatı yangını

Artvin’de çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.Artvin’in Yusufeli ilçesi Ersis Caddesi üzerinde bulunan Mahmut Kaçmaz’a ait 6 katlı binanın çatısında 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Artvin’in Yusufeli ilçesi Ersis Caddesi üzerinde bulunan Mahmut Kaçmaz’a ait 6 katlı binanın çatısında 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 6 katlı binanın çatısından önce duman ardından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

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