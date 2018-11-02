Artvin'de çıkan yangın, 31 yıl önceki olayı akıllara getirdi

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında, 2 katlı ev ile 2 ahır ve 3 samanlık yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı. 31 yıl önce çıkan yangında 80 evin yandığı köyde vatandaşlar, yangının bitişikteki evlere sıçrama korkusu yaşadı.

Yangın, öğle saatlerinde Kirazlı köyü Buhara Mahallesi'nde Elminor Çelik'e ait 2 katlı ahşap evde elektrik kontağından çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, yandaki ahır ve samanlıklara da sıçradı. Haber verilmesi üzerine köye Şavşat Belediyesi ile Orman İşletmesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahale ettiği yangını söndürdü. Yangında, 2 katlı ahşap ev ile 2 samanlık ve 3 ahır yandı.

Öte yandan, 31 yıl önce çıkan yangında 80 evin kül olduğu köyde, yangının bitişikteki evlere sıçrama korkusu yaşandı.

Köye gelen Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, Şavşat Garnizon Komutanı Binbaşı Aytunç Ünsay yangın söndürme çalışmalarını takip etti.