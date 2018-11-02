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Artvin'de çıkan yangın, 31 yıl önceki olayı akıllara getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 20:36 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında, 2 katlı ev ile 2 ahır ve 3 samanlık yandı.

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında, 2 katlı ev ile 2 ahır ve 3 samanlık yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı. 31 yıl önce çıkan yangında 80 evin yandığı köyde vatandaşlar, yangının bitişikteki evlere sıçrama korkusu yaşadı.

Yangın, öğle saatlerinde Kirazlı köyü Buhara Mahallesi'nde Elminor Çelik'e ait 2 katlı ahşap evde elektrik kontağından çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, yandaki ahır ve samanlıklara da sıçradı. Haber verilmesi üzerine köye Şavşat Belediyesi ile Orman İşletmesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahale ettiği yangını söndürdü. Yangında, 2 katlı ahşap ev ile 2 samanlık ve 3 ahır yandı.

Öte yandan, 31 yıl önce çıkan yangında 80 evin kül olduğu köyde, yangının bitişikteki evlere sıçrama korkusu yaşandı.

Köye gelen Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, Şavşat Garnizon Komutanı Binbaşı Aytunç Ünsay yangın söndürme çalışmalarını takip etti.

Şavşat Kaymakam'ı Musa Göktaş, köyde 31 yıl önce de 80 evin yandığı büyük bir yangın meydana geldiğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımız bu nedenle bir anlık panik yaptı. Yangın söndürme ve diğer ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Yangın yandaki ahşap evlere sıçramış olsaydı müdahale zorlaşır ve Allah korusun eski felakete benzer bir felaket yaşanabilirdi. Devlet vatandaşının yanındadır. Derhal hasar tespiti yaptırıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecek. Allah'a çok şükür can kaybı olmamıştır. Herkese geçmiş olsun” dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ise "Köylerimize elektrik verildiği zamanlarda sadece aydınlatma amaçlı verilmişti. O zamanlarda bu kadar teknoloji gelişmemiş ve özellikle televizyon ve beyaz eşya yok denecek kadar azdı. O günün şartlarında çekilen kablolar bugün bu kadar beyaz eşyanın tükettiği elektrik hareketliliğine cevap vermiyor. Bu konuda vatandaşlarımız dikkatli olmalı" diye konuştu.

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