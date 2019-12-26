HABER
  4. Artvin’de fırtına asırlık köyü yerle bir etti

Artvin’de fırtına asırlık köyü yerle bir etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 16:21 | Son Güncelleme

Artvin’in Yusufeli İlçesi Demirdöven köyünde etkili olan fırtına, asırlık köyü yerle bir etti.

Artvin’in Yusufeli İlçesi Demirdöven köyünde etkili olan fırtına, asırlık köyü yerle bir etti. Çatıların uçtuğu, duvarların yıkıldığı köyde büyük maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen fırtına Artvin’in Yusufeli ilçesi Demirdeven köyü, Karbastı mahallesinde etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle 30 hanelik Karbastı mahallesinde buluna 25 ev 30 samanlıkta hasar meydana geldi.
Köy muhtarı Hasız Arslan Peker’den alınan bilgiler doğrultusunda can kaybı bulunmazken 25 ev ve 30 samanlıkta maddi hasar meydana geldi. Peker, “Köyümüz Karbastı mahallesinde etkili olan fırtınada çatılar, uçtu, duvarlar yıkıldı. Mahallede yüzde 70 tahribat oluştu. Vatandaşlar mağdur. Büyük bir afet yaşandı köy halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” diye konuştu.
Meydana gelen afetin ardından Yusufeli Kaymakamlığı ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

PARTNERBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldıBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldı
Baltalı ve bıçaklı kavganın sanığı: Eşimi benden kimse alamazBaltalı ve bıçaklı kavganın sanığı: Eşimi benden kimse alamaz
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklamaElazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Eşini boğarak öldürmüştü! O mesajları görünce...

Eşini boğarak öldürmüştü! O mesajları görünce...

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı!

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Son dakika! Kuzey Irak ve Suriye'den kaçan 5 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu

Hanife'yi öldüren kocasına tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Son dakika! AYM'den Wikipedia kararı

AYM'den flaş Wikipedia kararı

Son dakika: Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'ye FETÖ'den 2 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'nin cezası belli oldu

Hatay'da yolda yürüyen kadına şok saldırı!

Yolda yürüyen kadına şok saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.