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Artvin'de fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:30 | Son Güncelleme

Hopa ilçesinde gözaltına alınan yabancı uyruklu 20 kadından 3'ü tutuklandı, 17'si sınır dışı edildi

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 20 kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuş yapıldığı tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yabancı uyruklu 20 kadın, fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kadınlardan 17'si yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, 3'ü adliyeye sevk edildi.

Kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, evlere yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin fuhuş Hopa

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