HABER

Artvin'de fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:14 | Son Güncelleme

Artvin'de fuhuş operasyonu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 33 kadın sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede bazı otel ve gece kulüplerinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen mekanlara operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 Gürcistan, 5 Özbekistan, 4 Kırgızistan, 3 Rusya ve 1 Ukrayna olmak üzere toplam 33 yabancı uyruklu kadın fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kadınlar, adli işlerinin ardından sınır dışı edildi.

Öte yandan, yapılan adli muayenede 12 kadında bulaşıcı hastalık olduğu belirlendi.

PARTNER Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum! Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum!
Deprem için yeni bir uyarı geldi! Gözler oraya çevrildiDeprem için yeni bir uyarı geldi! Gözler oraya çevrildi
Kazada ölen uzman çavuş, toprağa verildiKazada ölen uzman çavuş, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin fuhuş Hopa

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şimdi gözler deprem sonrası oluşacak büyük yangınlara çevrildi!

Deprem için yeni bir uyarı geldi! Gözler oraya çevrildi

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin iddialarına cevap!

Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok eden ifadesi

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

Tekirdağ Valiliği'nden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Valilik'ten 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.