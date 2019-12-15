Artvin’de gümrük kaçağı 459 adet, elektronik sigara parçası ele geçirildi

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde gümrük kaçağı 459 adet elektronik sigara parçası ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarp sınır kapısında şüpheli hareketlerde bulunan R.S. (38), R.S. (29), G.B (30), I.K. (40) ve M.G.’nin (30) üzerilerinde yapılan arama sonucu 459 adet elektronik sigara parçası ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelere 5607 sayılı kaçakçılık mücadele kapsamında el konulurken 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

