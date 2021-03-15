HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Artvin’de gümüş kaçakçılığı

Artvin’de gümüş kaçakçılığı

15.03.2021 10:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Artvin’de gümüş kaçakçılığı

Artvin’de bir araç içinde yapılan aramada gümrük kaçağı işlenmiş 31 kilo gümüş ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı-Iğdır güzergahından Artvin’e gelen bir aracı durumundan şüphelenilerek sanayi kavşağı Hopa istikametinde durdurarak arama yaptı.

Artvin’de bir araç içinde yapılan aramada gümrük kaçağı işlenmiş 31 kilo gümüş ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı-Iğdır güzergahından Artvin’e gelen bir aracı durumundan şüphelenilerek sanayi kavşağı Hopa istikametinde durdurarak arama yaptı. Aramada, 30 kilo 967 gram işlenmiş gümüş (küpe, kolye, yüzük, tespih başlığı) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi hakkında 5607 SKM ve vergi kaçakçılığı suçlarından soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan şahıs daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
Vaka artışları sonrası flaş iddia: Hafta sonu kısıtlaması geri dönüyorVaka artışları sonrası flaş iddia: Hafta sonu kısıtlaması geri dönüyor
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

Genç hemşirenin sır ölümü

Genç hemşirenin sır ölümü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Ömerli Barajı’na su taşıyan derede korkunç manzara

İstanbul'da korkunç manzara

4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın kaza öncesi trafikte görüntüleri ortaya çıktı

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Sokak ortasında kavgaya tutuştular! Yanındaki kadına böyle saldırdı

Korkutan anlar! Sokak ortasında yaşananları böyle kaydetti

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul'da yeni 'HES kodu' uygulaması başladı

İstanbul'da yeni dönem bugün başladı! Artık zorunlu

Kimliği çalındı, hayatı kabusa döndü! Ölü olduğunu öğrendi

Kimliği çalındı, hayatı kabusa döndü! Ölü olduğunu öğrendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.