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Artvin’de, harabe 6 evde, 97 seçmen çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 16:06 | Son Güncelleme

ARTVİN'de yıkık dökük haldeki boş 6 evde kayıtlı 97 seçmen olduğu iddiasıyla İl Seçim Kurulu'na şikayette bulunuldu.

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de yıkık dökük haldeki boş 6 evde kayıtlı 97 seçmen olduğu iddiasıyla İl Seçim Kurulu'na şikayette bulunuldu. Artvin'de, 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçmen listeleri askıya çıktı. Dere Mahallesi’nde listeleri kontrol eden vatandaşlar, Habazaoğlu Sokak’ta harabeye dönen yıkık dökük haldeki 26/1, 26/2, 26/3, 34/1, 35 ve 16 kapı numaralı yan yana 6 boş evde, 97 seçmenin kayıtlı olduğunu fark etti. Mahalleliler, yıllar önce sahipleri tarafından kaderine terk edilen evlerde kayıtlı kişileri tanımadıklarını belirtti. Mahallede oturan Anıl Öztürk, seçmen listesini kontrol ederken bitişiğindeki harabe evlerde seçmen olduğunu fark ettiğini belirterek, “Evlerin tamamen harabe olduğu ve kimsenin kalmadığını biliyoruz. Ancak bu bölgede 6 evde seçmenlerin yazılı olduğunu öğrendik. Artvin halkının belediye başkanını Artvin halkı seçecektir. Sahte seçmenlerle, olmayan insanlarla belediye başkanı belirlenmemelidir” dedi. Cemal Çelik ise, “Yıllardır bu mahallede yaşıyoruz. Burada kimsenin kaldığını görmedim. Oy için böyle şeyler yapılmasını doğru bulmuyorum” diye konuştu. Mahalle bakkalı işleten Yalman Ersöz de, “16 yıldır mahallede bakkal işletiyorum. Bu bölgeyi iyi kötü bilirim. Bu evlerde oturan, kalan yok. Bu doğru değil. Boş evlere seçmenleri yazmışlar. Bu adaletsizliktir. Böyle seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı. Dere Mahallesi Muhtarı Hasan Kalaycı ise, bu durumun kendisine iletildiğini belirterek, “Seçim Kurulu var, itirazlar oraya yapılır. Yapılan değerlendirme sonrası polis eşliğinde o bölgeye gideriz, ‘seçmen var mı yok mu?’ tespit eder gerekli işlemleri başlatırız. Bunun dışında benim yapabileceğim bir şey yok” dedi. Öte yandan CHP Artvin Merkez İlçe Başkanlığı da, mahalledeki hayali seçmen iddiaları ile ilgili İl Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.

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