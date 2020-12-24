HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Artvin’de heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

Artvin’de heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

24.12.2020 00:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Artvin’de heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

Artvin’in Hopa ilçesinde heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapandı, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından karayolu trafiğe yeniden açıldı.Edinilen bilgiye gören bölgede etkili olan yağış nedeniyle Hopa İlçesi Sugören mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu’na döküldü.Karadeniz Sahil yolunun Arhavi- Hopa- Sarp istikameti yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası temizlenerek güvenli hale getirilen yol yeniden trafiğe açıldı.

Artvin’in Hopa ilçesinde heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapandı, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından karayolu trafiğe yeniden açıldı.
Edinilen bilgiye gören bölgede etkili olan yağış nedeniyle Hopa İlçesi Sugören mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu’na döküldü.
Karadeniz Sahil yolunun Arhavi- Hopa- Sarp istikameti yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.
Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası temizlenerek güvenli hale getirilen yol yeniden trafiğe açıldı.

Artvin’de heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Yerli aşı mutasyona karşı etkili mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladıYerli aşı mutasyona karşı etkili mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
90 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!90 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'de koronavirüsün bir mutasyonu daha bulundu

İngiltere'de koronavirüsün bir mutasyonu daha bulundu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Diyanet'ten 'Türkçe ibadet ve ezan' açıklaması

Diyanet'ten 'Türkçe ibadet ve ezan' açıklaması

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Kayseri’de kendini asan genci, polis ipi keserek kurtardı

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Artvin’de heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

Artvin’de heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

Kayseri’de mobilya ve elyaf fabrikasında yangın

Kayseri’de mobilya ve elyaf fabrikasında yangın

Yerli aşı mutasyon geçiren virüse karşı etkili mi? Prof. Dr. Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Yerli aşı mutasyona karşı etkili mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Kadıköy'de park halindeki araç alev aldı! 2 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de araç yangını: 2 kişi hayatını kaybetti

Barakada kumar oynarken yakalananlara Vali'den 'Ne diyeyim ki' tepkisi

Barakada kumar oynarken yakalananlara Vali'den 'Ne diyeyim ki' tepkisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.