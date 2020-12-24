Artvin’de heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

Artvin’in Hopa ilçesinde heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapandı, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından karayolu trafiğe yeniden açıldı.

Edinilen bilgiye gören bölgede etkili olan yağış nedeniyle Hopa İlçesi Sugören mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu’na döküldü.

Karadeniz Sahil yolunun Arhavi- Hopa- Sarp istikameti yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası temizlenerek güvenli hale getirilen yol yeniden trafiğe açıldı.



