HABER

Artvin'de heyelan, yolu kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 00:45 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, 30 köye ulaşımın sağlandığı grup yolu, heyelan nedeniyle kapandı.

Artvin'de heyelan, yolu kapattı

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, 30 köye ulaşımın sağlandığı grup yolu, heyelan nedeniyle kapandı.
Heyelan, Şavşat ilçesi Hıznat mevkiinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesi, 30 köyün ulaşımının sağlandığı grup yolunu kapattı. Şavşat Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yol, 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, heyelan sonucu yolun ulaşıma kapandığını belirterek, "Alan heyelanlı bir bölge. Daha öncede bu alanda heyelan olmuş ve 7-8 evimiz kullanılmaz hale gelmişti. Yine aynı bölgeye yakın bir yer olduğu için vatandaşlar büyük bir hassasiyet gösterdi. Bu yol için daha köklü tedbirler alacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Artvin'de heyelan, yolu kapattıArtvin'de heyelan, yolu kapattı

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Cezaevi firarisinin genç kızı taciz ettiği iddiası, ilçeyi sokağa döktüCezaevi firarisinin genç kızı taciz ettiği iddiası, ilçeyi sokağa döktü
Eynesil Kaymakamı Ermiş’ten sağduyu çağrısıEynesil Kaymakamı Ermiş’ten sağduyu çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

Göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.