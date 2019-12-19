Artvin'de Hindistan'a özgü sabunun fidanı toprakla buluştu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde 150 sabun fidanı toprakla buluşturuldu.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce, Arhavi'nin Yolgeçen köyündeki 5 dönümlük araziye deneme amacıyla yapılan proje çerçevesinde Hindistan'ın Himalaya bölgesine özgü bir ağaç türü olan sabunun fidan dikimi yapıldı.

Vali Yılmaz Doruk da Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya ile sembolik olarak fidan dikiminde bulundu.

Doruk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sabun ağacının, Artvin'de ilk defa toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Kendisinin de ilk kez gördüğü bu ağaç türünün çok önemli olduğunu dile getiren Doruk, şunları kaydetti:

"Tropikal bir ağaç türü. 25 metre yüksekliğe ulaşabiliyor. Dikimi yapıldıktan sonraki 10 senede ürün veriyor. Alerjik reaksiyonlara yol açmayan doğal bir meyve. Türkiye'de birkaç ilde deneme amaçlı bu ağacın fidanı toprakla buluşturuluyor. Artvin de bu illerimizden biri. Verim aldığımız ölçüde yaygınlaştıracağız."

Özkaya ise bozuk orman alanının düzenlendiğini ve burada 150 fidanı toprakla buluşturduklarını aktararak, "Sabun ağacı ülkemizin doğal bitkisi olmayıp, Hindistan'ın Himalaya bölgesinde yetişmektedir. Ekolojik istekleri Karadeniz iklimine uygun olduğundan Arhavi'de deneme amacıyla fidan diktik." diye konuştu.