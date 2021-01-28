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Artvin’de JASAT ekiplerinden film gibi operasyon

28.01.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Artvin’de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve istihbarat personeli tarafından Arhavi’de 7, Hopa’da 3, Rize’nin Ardeşen ilçesinde 1 olay olmak üzere toplam 11 evden hırsızlık, otodan hırsızlık, konut dokunulmazlık ihlal ve mala zarar verme olayları ile ilgili suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, söz konusu olayın faillerini yakalamak üzere yaklaşık iki buçuk ay boyunca araştırma ve teknik takip yaptı.

Artvin’de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve istihbarat personeli tarafından Arhavi’de 7, Hopa’da 3, Rize’nin Ardeşen ilçesinde 1 olay olmak üzere toplam 11 evden hırsızlık, otodan hırsızlık, konut dokunulmazlık ihlal ve mala zarar verme olayları ile ilgili suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, söz konusu olayın faillerini yakalamak üzere yaklaşık iki buçuk ay boyunca araştırma ve teknik takip yaptı. Ekipler, 72 farklı yerel kamera, tünel kamerası, MOBESE ve Plaka Tanıma (PTS) Sisteminden 938 saat görüntü kaydı incelenmesi sonucunda 3 araç ile birlikte hırsızlık suçlarını işlediklerini tespit ettikleri L.Ç., S.Ö., A.Z., G.T ve S.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan L.Ç, S.Ö, G.T ve S.Ö, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Arhavi K-1 Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
Öte yandan hırsızlık zanlıların ev ve adreslerinde yapılan eş zamanlı aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği, 2 adet mazot bidonu, 50 metre telefon kablosu, 1 adet demir kesme makası, 1 adet demir levye, 33 parça hurdacılara satmış oldukları bakır kazanlar ve çalınan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

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