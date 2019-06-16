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Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 15:30 | Son Güncelleme

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Artvin'in Şavşat ilçesinde uçuruma yuvarlanan Kemal Aslıbay yönetimindeki 53 K 5302 plakalı kamyonda yaşamını yitiren kişinin Adnan Muti, olduğu belirlendi.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Artvin'in Şavşat ilçesinde uçuruma yuvarlanan Kemal Aslıbay yönetimindeki 53 K 5302 plakalı kamyonda yaşamını yitiren kişinin Adnan Muti, olduğu belirlendi. Yaralanan 8 kişi ise ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazada ayrıca çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğu ifade edildi.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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