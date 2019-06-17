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Artvin'de kamyonet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 16:49 | Son Güncelleme

Artvin'de kamyonet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

ARTVİN (AA) - Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin-Şavşat-Ardanuç kara yolunun 11. kilometresi Varyant Yolu mevkisinde, İsmet Aydın'ın kullandığı 08 AC 398 plakalı kapalı kasa kamyonet bariyerlere çarptı.

Kazada, araçta bulunan Mehmet Türk (48) kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sürücü Aydın (56) ile Celal (67), Munure (47), Yasemin (34), Hilal (11) ve Alperen Çelik (1) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin kamyonet trafik kazası

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