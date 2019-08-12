Artvin'de kamyonet nehre devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonetin Çoruh Nehri'ne devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Halit Kılıç'ın kullandığı 53 DB 002 plakalı kamyonet, Artvin-Şavşat kara yolunun 46'ncı kilometresindeki Çiftehanlar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp 50 metrelik uçurumdan Çoruh Nehri'ne devrildi.

Sürücü Kılıç'ın yanı sıra araçtaki Ali Kılıç, Birgül Kılıç ve Mihriban Kılıç, Şavşat Belediyesi İtfaiye ekipleri ve kazayı görenlerin yardımıyla yaralı halde sudan çıkarıldı.

İlk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Halit Kılıç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Şavşat Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, yaralılardan Birgül Kılıç ve Ali Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Mihriban Kılıç'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

