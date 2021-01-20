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  4. Artvin’de kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar çileyi eğlenceye çevirdi

Artvin’de kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar çileyi eğlenceye çevirdi

20.01.2021 21:56 | Son Güncelleme:
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Artvin’de etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Artvin’de etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar ateş yakıp horan oynayarak çileyi eğlenceye çevirdi.
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştüğü Artvin-Hopa karayolu Cankurtaran mevkiinde ağır tonajlı araçların yolda kalması nedeniyle yol yol bir süre trafiğe kapandı. Yolda kalan tırların iş makineleriyle çekilmesi sonrası geçişler kontrollü olarak yeniden başladı.
Sürücüler yol boyunca ilerlemekte zorluk çekerken yolda kalan bazı sürücüler de araçlarına zincir bağlayarak ilerleyişine devam etti. Karayolları ekipleri söz konusu güzergah boyunca tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.
Polis ekiplerince bölgedeki tipi ve yoğun yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar Cankurtaran Geçidi’nde horon oynayıp piknik yaptı.
Artvinlilerin yarım asırlık hayali olan 5 bin 228 metre uzunluğundaki Cankurtaran tüneli sürücülere kış aylarında büyük kolaylık sağlıyor. Borçka-Hopa arasındaki karayolunu 12 kilometre kısaltan tünelin kıymeti, kış aylarında daha da arttı. Tüneli kullanan sürücüler Cankurtaran’da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu ifade ederek, bu kez çile piknik için Cankurtaran Geçidi’ne çıktılar.
Karla kaplı geçitte karlar üzerinde mangal ve çay keyfi yaparken piknik yapan vatandaşlara, çocuklar ise kartopu oynayarak eşlik etti.

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