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Artvin’de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

20.01.2021 22:17 | Son Güncelleme:
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Artvin’de aniden bastıran kar yağışı kazalara neden oldu, yolda kalan araçları vatandaşlar iterek kurtardı.

Artvin’de aniden bastıran kar yağışı kazalara neden oldu, yolda kalan araçları vatandaşlar iterek kurtardı. Artvin Belediyesi ekipleri ise ana yollarda vatandaşların ve sürücülerin zorluk çekmemesi için hummalı bir çalışma başlattı.

Artvin’de etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Akşam saatine denk gelen kar yağışı nedeniyle trafik aksadı. Hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, yardıma belediye ve polis ekipleri yetişti. Kar yağışı nedeniyle zincirsiz araç geçişlerine izin verilmezken, yolda kalan araçları ise vatandaşlar iterek kurtardı. Ufak tefek kazaların yaşandığı kentte, Artvin Belediyesi ekipleri ana yollarda vatandaşların ve sürücülerin zorluk çekmemesi için hummalı bir çalışma başlattı.

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