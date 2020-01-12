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  4. Artvin’de karlı dağlarla bulutların görsel şöleni

Artvin’de karlı dağlarla bulutların görsel şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 09:33 | Son Güncelleme

Artvin’de karlı dağların üzerini kaplayan bulutlar, görenleri kendisine hayran bıraktı.Artvin’in etrafını saran dağlar ve üzerini beyaz örtüyle kaplayan kar ile bulutların dansı doyumsuz manzarayı ortaya çıkarttı.

Artvin’de karlı dağların üzerini kaplayan bulutlar, görenleri kendisine hayran bıraktı.
Artvin’in etrafını saran dağlar ve üzerini beyaz örtüyle kaplayan kar ile bulutların dansı doyumsuz manzarayı ortaya çıkarttı. Oluşan görsel şölen Kafkasör Yaylası’nda bulunan bir otelin işletmecisi Erhan Gazihan tarafından fotoğraflandı. Kafkasör yaylasından vadiye doğru uzanan dağların üzerinde adeta görsel şölen yaşandığını belirten Gazihan, "Bu muazzam görüntüleri kaçırmamak için sabahın erken saatinde uyandım. Bir saatten fazladır izledim aynı zamanda fotoğrafladım. Dağların üzerinde süzülmüş olan karla birlikte gün boyu oluşan görsel şölen harikaydı. Bu anı kaçırmamak için bol bol fotoğraf çektim" dedi.

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