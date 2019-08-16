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Artvin'de kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 13:22 | Son Güncelleme

Artvin'de kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde dün kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gezi amacıyla kente gelen A.T, dün Borçka Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Maral Şelalesi mevkisinde kayalıklardan düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, A.T'nin kurtarılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin sedyeyle yolda bekletilen ambulansa kadar taşıdığı yaralı, Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığının, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleri sırasında üzücü olaylar yaşanmaması için bilgilendirme ve uyarılara devam edeceği bildirildi.

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Artvin düşme Jandarma Kayalık kurtarma

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