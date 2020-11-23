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Artvin’de kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı

23.11.2020 15:51 | Son Güncelleme:
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Artvin’de kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Artvin-Borçka karayolunun 8.

Artvin-Borçka karayolunun 8. kilometresinde kömür yüklü tır devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada kömürler çevreye saçıldı.
Hopa İstikametinden Ağrı istikametine gitmekte olan Musa Unus’un yönetimindeki 04 AAF 492 plakalı kömür yüklü tır Borçka Artvin yolunun sekizinci kilometresinde virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında Musa Unus yara almadan kurtulurken aracın kasasındaki kömürler yola saçıldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Artvin’de kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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