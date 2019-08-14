Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Beratlı köyünde faaliyet gösteren mermer ocağına karşı çıkan köylüler, bayram günü bir arabaya gelerek basın açıklaması düzenledi. Mermer ocağında gerçekleştirilen patlatma nedeniyle sularının olmadığını, bu nedenle köyde hiç kimsenin sebze, meyve üretemediklerini ifade etti. Ardanuç ilçesine bağlı bereket köyünde faaliyet gösteren mermer ocağı, köy sakinleri ve çevrecilerin tepkisine neden oldu. İddialara göre, köyün hemen üstünde 2008 yılında faaliyete geçen mermer ocağında meydana gelen patlatmalar nedeniyle köyün su kaynaklarının yeri değişti. Köyde içme ve sulama sularını olmadığını söyleyen vatandaşlar, sebze ve meyve üretemediklerini ifade ederek, "Duş bile alamıyoruz, suyumuzu yakın köyden kovalarla getiriyoruz" dediler. Bereket köyü sakinleri Kurban Bayramı’nın 4. günü basın açıklaması düzenleyerek tepkilerini dile getirdi. Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ve vatandaşların katıldığı basın açıklamasını köy sakinlerinden Ünal Çelik okudu.

“Toz bütün yaşantımızı etkiliyor”

Çelik, yaptığı basın açıklamasında mermer işletmesinin ÇED’i olmadığını ifade ederek köyün içme suyu kaynağını işletme sahibinin mermer şantiyesine götürdüğünü ifade etti. Mermer ocağında çalıştığı zaman aşırı toz olduğunu söyleyen Çelik, “Toz bütün yaşantımızı etkiliyor, zarar veriyor. Mermer ocağında kesme yöntemiyle çalışacakken şimdi patlatmalı yöntemi kullanıyor. Patlatma nedeniyle içme sularımız yön değiştiriyor, bu nedenle hem tozdan etkileniyoruz hem de susuz kalıyoruz” dedi.

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir de, "Patlatmalarla bir kişi ticaret yapacak kazanacak diye bütün köyün kaybetmesine izin veremezsiniz. Bu siyasi ya da şahsi bir mücadele değil, çocuklarımızın geleceği için bir kişinin kazanıp herkesin kaybettiği bir ülkede insanlar yaşamak istemiyor” dedi.

Basın açıklamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar sessiz bir şekilde dağıldı.

