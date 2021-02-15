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  4. Artvin’de kumar baskınında yakalanan 10 kişiye ceza yağdı

Artvin’de kumar baskınında yakalanan 10 kişiye ceza yağdı

15.02.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Artvin’de kumar baskınında yakalanan 10 kişiye ceza yağdı

Artvin’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 şüpheliye 48 bin lira ceza uygulandı.Artvin’de İstihbarat Şube Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez Jandarma Komutanlığı personelinin katıldığı operasyonda, kumar oynanması için yer sağlama, kumar oynama ve sokağa çıkma yasağının ihlali ile 10 kişi suç üstü yakalandı.

Artvin’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 şüpheliye 48 bin lira ceza uygulandı.
Artvin’de İstihbarat Şube Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez Jandarma Komutanlığı personelinin katıldığı operasyonda, kumar oynanması için yer sağlama, kumar oynama ve sokağa çıkma yasağının ihlali ile 10 kişi suç üstü yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında kumar oynamaktan Kabahatler Kanunu kapsamında 13 bin 360 lira ve sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket etmekten 34 bin 690 lira olmak üzere toplamda 48 bin 50 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

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