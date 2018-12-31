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Artvin'de "Mekke'nin Fethi" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 22:56 | Son Güncelleme

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe: - "Hazreti Peygamberimiz zulüm nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı Mekke'ye 10 bin askerle gelip, 'Bir kişinin burnu bile kanamayacak' diye talimat verecek kadar merhametlidir"

ARTVİN (AA) - Artvin Belediye Başkanlığınca "Mekke'nin Fethi" etkinliği düzenlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda sahne alan ses sanatçısı Ömer Karaoğlu, "Yüreğe Dokunan Ezgiler" konseri verdi.

Tasavvuf musikisinden örneklerle izleyicilerin beğenisini toplayan Karaoğlu, seslendirdiği eserlerle alkış aldı.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, konserin ardından yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in, zulüm ve hayatına kastedilmesi nedeniyle hicret ederek ayrıldığı Mekke'yi 10 bin kişilik orduyla tek kişinin burnu bile kanamadan fethetmesinin İslam tarihi açısından önemli olduğunu söyledi.

Mekke'nin fethinin, Müslümanların eline güç geçtiğinde nasıl davranması gerektiğinin en güzel örneği olduğuna dikkati çeken Kocatepe, şunları dile getirdi:

"Zulüm müşriklerin işidir. Oysa adalet, sevgi, merhamet, Müslüman'ın işidir. Hazreti Peygamberimiz zulüm nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı Mekke'ye 10 bin askerle gelip, 'Bir kişinin burnu bile kanamayacak' diye talimat verecek kadar merhametlidir. Mekke'nin fethindeki ruhu günümüze taşımak istiyoruz. Bugün karşımızdaki insanlara neden merhamet gösteremiyoruz? Bunu düşünmek lazım."

Kocatepe, "Mekke'nin fethi, gönüllerin fethidir. Peygamberimiz Mekke’yi fethettiğinde isteseydi orada yıllar önce gördüğü zulmün bedeli olarak müşrikleri kılıçtan geçirebilirdi ama kan dökmedi ve gönülleri de fethetti." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, günün anısına Ömer Karaoğlu'na hediye takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Fetih Programı Mekke

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