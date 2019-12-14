Artvin’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sabah saat 03.00 sıralarında Artvin Borçka Karayolu Sümbüllü köyü mevki’inde Hasan Altoptak’ın kullandığı 08 HB 077 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.

Kazada araçtan fırladığı tespit edilen araç sürücüsü Altoprak kaza yerinde hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan Buse K. ile Cem Ali Y ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

