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Artvin'de orman yangınında yaklaşık 6 hektar alan zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 10:20 | Son Güncelleme

Artvin'de orman yangınında yaklaşık 6 hektar alan zarar gördü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 hektarlık orman alanı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, dün gece Borçka-Muratlı kara yolu üzerindeki Taşlıtarla Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gece boyunca rüzgarın etkili olduğu bölgede, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 6 hektarlık orman alanının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin orman yangını yangın

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