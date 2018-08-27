HABER

Artvin'de otomobil dereye yuvarlandı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

Artvin'de otomobil dereye yuvarlandı: 4 yaralı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Vazif Özdemir yönetimindeki 26 G 036 plakalı otomobil Erenköy köyü Bağlık mevkisinde dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü Özdemir'in (74) yanı sıra araçta bulunan Fatma (68) ve Mücevver Yağmuroğlu (67) ile Dursun Kaya Altunoğlu (52) yaralandı.

Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
Lunaparkta, 'ahtapot' adlı eğlence aracında fenalaşan liseli Rümeysa öldüLunaparkta, 'ahtapot' adlı eğlence aracında fenalaşan liseli Rümeysa öldü
Mahkemeden milyonları ilgilendiren emsal kararMahkemeden milyonları ilgilendiren emsal karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin trafik kazası Yusufeli

En Çok Okunan Haberler

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Nişanlanacağı gün İnci'den kara haber geldi

Nişanlanacağı gün İnci'den kara haber geldi

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz silahlarla uğurlandı

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz silahlarla uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.