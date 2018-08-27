Artvin'de otomobil dereye yuvarlandı: 4 yaralı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Vazif Özdemir yönetimindeki 26 G 036 plakalı otomobil Erenköy köyü Bağlık mevkisinde dereye yuvarlandı.
Kazada sürücü Özdemir'in (74) yanı sıra araçta bulunan Fatma (68) ve Mücevver Yağmuroğlu (67) ile Dursun Kaya Altunoğlu (52) yaralandı.
Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak
Karasu'da 'norovirüs enfeksiyonu' tespit edildi, binlerce kişi hastaneye akın etti
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu
Rusya'dan açıklama: S-400'lerin teslim tarihi belli oldu
Aşiret gelinini kilolarca altına boğdular!
Şaka değil gerçek! Bu kez gerçekten bir cisim yaklaşıyor!
'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum