Artvin’de otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Artvin’in Hopa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, dere ıslah çalışmasının yapıldığı alandaki duvara çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan şahıs, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Emrah K. idaresindeki 48 J 6157 plaka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında dere ıslah çalışmasının yapıldığı alandaki duvara çarptı. Kazanın ardından sürücü Emrah K. kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, Yüksel Gedik ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan 2 kişi, 112 sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

